Дороги Брянской области отремонтируют за счет нарушителей

Брянск, , 15:58 — REGNUM Депутаты Брянской областной думы на заседании 20 сентября приняли поправки в региональное законодательство, согласно которым теперь деньги от штрафов за нарушение правил дорожного движения будут поступать в дорожный фонд региона.

«Поддержаны поправки в закон «О дорожном фонде Брянской области». Теперь в доходы дорожного фонда Брянской области будут включены поступлений от штрафов за нарушение правил дорожного движения», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным оценкам, за три года — с 2019 по 2021 — бюджет дорожного фонда благодаря этому нововведению пополнится на 410 млн рублей, то есть примерно на 136 млн в год.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в регионе планировали отремонтировать 510 км дорог. Кроме того, в 2019 году в Брянске планируют начать строительство автодороги «Брянск-I — Брянск-II». Стоимость проекта, по предварительным оценкам, составляет 2 млрд рублей.

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