ЕАЭС поможет России нарастить несырьевой экспорт?

Москва, , 15:57 — REGNUM России нужно увеличить вклад в «глобальные цепочки добавленной стоимости», заявил 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он предложил обсудить проект основных направлений таможенно-тарифного регулирования на ближайшие три года, в котором названы ориентиры внешнеэкономической деятельности.

«Это, во-первых, стимулирование наращивания поставок нашей продукции за рубеж. Во-вторых, поддержка несырьевого экспорта, в том числе за счёт преференциальных торговых соглашений Евразийского союза. В-третьих, нужно (и важно) увеличивать вклад России в глобальные цепочки добавленной стоимости, особенно в приоритетных для нас отраслях промышленности. И наконец, мы продолжим политику импортозамещения в сфере инвестиционных и потребительских товаров», — сказал Медведев.

Практическая работа, по словам главы правительства, должна вестись с опорой на Таможенный кодекс ЕАЭС, а также недавно вступивший в силу ФЗ о таможенном регулировании.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства рассматривается бюджет России и экономические прогнозы три и пять лет. При этом, ожидается, что бюджет впервые с 2014 года станет не просто сбалансированным, а профицитным. А через два года в РФ начнется рост экономики на уровне свыше 3%.