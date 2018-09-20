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Власти Крыма не приняли проект железнодорожного вокзала в Керчи

Экономика

Чиновников не устроила низкая пропускная способность вокзала

Власти Крыма не приняли проект железнодорожного вокзала в Керчи
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Железнодорожные пути

Керчь, Крым, 20 сентября 2018, 15:52 — REGNUM  Проект железнодорожного вокзала в Керчи будет дорабатываться из-за заниженного количества принимаемых ежедневно поездов. Об этом 20 сентября написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Исходя из текущего техзадания, вокзал будет обслуживать до 15 пар поездов в сутки. Считаю данную цифру заниженной. Мы ожидаем прибытие на Керченский вокзал более 30 пар поездов. В этой связи предложил пересмотреть существующее техническое задание и скорректировать данный вопрос», — сообщил Аксёнов.

Он также уточнил, что до 30 пар поездов в сутки власти РК ожидают вне курортного сезона.

«Необходимо найти возможность резервирования дополнительной площади вокзала, дополнительных веток путей и парковочных мест для составов», — добавил глава РК.

Напомним, железнодорожный вокзал в Керчи будет построен в рамках реализации федеральной целевой программы.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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