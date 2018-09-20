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В парке «Ворсино» открылся завод по производству декоративных молдингов

Экономика

Объем инвестиций в строительство объекта составил 500 млн рублей

В парке «Ворсино» открылся завод по производству декоративных молдингов
Иллюстрация: Arrko.ru
На новом производстве.

Калуга, 20 сентября 2018, 15:47 — REGNUM  Официальное открытие первой очереди завода по производству декоративных синтетических молдингов и орнаментов бельгийской компании «Орак» прошло в индустриальном парке «Ворсино», сообщает 20 сентября пресс-служба Агентства регионального развития Калужской области.

Объем инвестиций в строительство завода составил 500 млн рублей. При выходе на полную мощность предприятие обеспечит новыми рабочими местами около 50 человек. Площадь участка, на котором будет размещено производство — 3,3 га.

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгии в РФ Жан Артур Режибо, выступая на церемонии открытия завода, сообщил, что в компании настроены на построение долгосрочных отношений с Россией.

Индустриальный парк «Ворсино» является крупнейшей индустриальной площадкой Калужской области. Его площадь составляет 1 610 га. Резидентами парка стали более 40 ведущих российских и международных компаний.

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Химическая промышленность
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