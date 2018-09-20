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Бывший глава Нефтяного фонда обеспокоен финансовым положением Норвегии

Экономика

Первый директор норвежского Государственного нефтяного фонда выступил с предупреждением о неготовности страны к следующему финансовому кризису

Осло, 20 сентября 2018, 16:34 — REGNUM  Бывший глава Государственного нефтяного фонда Норвегии (аналог российского Стабилизационного фонда) Кнют Хьяр заявил о том, что финансовым организациям страны следует переходить на антикризисное управление.

По сообщению норвежского новостного издания «Nettavisen», в своём выступлении, посвященном развитию финансового рынка Норвегии, господин Хьяр упомянул, что рост доходов Нефтяного фонда обусловлен восстановлением и стабилизацией международных финансов после кризиса 2008 года. В то же время на фоне постоянно снижающихся процентных ставок растёт стоимость облигаций, притом что уровень задолженности некоторых государств и без того превышает все приемлемые показатели (особое беспокойство вызывает госдолг Китая).

Стоимость большинства ценных бумаг, за исключением редких лидеров, ещё дальше ушла в «красную зону», нежели это было перед предыдущим финансовым кризисом. По словам господина Хьяра, это очередной пузырь, который в дальнейшем может лопнуть в любой момент.

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Зарубежная хроника
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