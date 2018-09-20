Прибыль Samsung снижается из-за конкуренции с китайскими производителями

Сеул, , 16:03 — REGNUM Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics испытывает трудности с увеличением прибыли, так как вынужден снижать маржу на произведённые товары, чтобы конкурировать с более дешевыми китайскими смартфонами и планшетами, сообщает южнокорейское информационное агентство Чосон Ильбо.

В то же время, у китайской электроники себестоимость ниже, поэтому прибыль китайских производителей растёт. В связи с этим Samsung столкнулся с угрозой сокращения доли на рынке, так как в премиальном сегменте доминирует Apple, а в массовом — китайские компании, такие как Huawei, OPPO, Vivo и Xiaomi. Так, например, на рынке смартфонов во втором квартале 2018 года производители из КНР получили прибыль в 2 млрд долларов (20% общемировой), Apple — около 62%, а Samsung — лишь 18%. Два года назад Samsung генерировал в 4 раза больше прибыли, чем все китайские производители.

Отмечается, что Samsung недооценил конкурентов, которые довольно быстро научились делать высококачественную продукцию и смогли занять свою нишу на традиционном для Samsung рынке. Ранее южнокорейская компания покрывала относительно невысокую маржу многомиллионными продажами, однако в последнее время такая стратегия стала невыгодной, поэтому прибыль Samsung сокращается.