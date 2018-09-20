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Бизнесмены из Южной Кореи провели переговоры с северокорейскими чиновниками

Экономика

Главы крупнейших корпораций Республики Корея обсудили возможности для сотрудничества с КНДР

Пхеньян, 20 сентября 2018, 15:55 — REGNUM  Бизнесмены из Южной Кореи, в частности — руководящие лица крупнейших компаний, таких как Hyundai, LG, Samsung, SK, встретились с высокопоставленным северокорейским чиновником Ли Ён Намом и другими чиновниками, ответственными за экономическую политику.

Как сообщает южнокорейское новостное агентство Чосон Ильбо, бизнесмены подчеркнули важность нормализации межкорейских отношений, без чего претворение в жизнь каких бы то ни было экономических проектов будет невозможным. В свою очередь, господин Ли заверил, что в скором времени не будет препятствий для совместных бизнес-проектов, самым важным из которых является создание Транскорейской железной дороги.

По итогам переговоров обе стороны выразили оптимизм в отношении перспектив межкорейского экономического сотрудничества, которое, впрочем будет невозможно до тех пор, пока международное сообщество не снимет санкции с КНДР.

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Зарубежная хроника
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