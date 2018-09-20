Marriott расширит свою сеть отелей в Южной Корее

Сеул, , 16:04 — REGNUM Сеть отелей Marriott планирует открыть три новых отеля в Южной Корее по концепции select-service до конца 2018 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В настоящее время Marriott управляет 21 отелем в Республике Корея, девять из которых работают именно в формате select-service. Это отели Courtyard, Fairfield, Four Points и Aloft. Select-service — это одна из трёх категорий отелей сети, помимо Luxury и Premium, и предполагает более ограниченный набор услуг, но и более доступные цены.

Два новых отеля будут называться Marriott's Fairfield, расположатся в портовом городе Пусан на юге полуострова, ещё один, Four Points, будет находиться в городе Сувон неподалёку от Сеула.