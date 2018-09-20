Исполнять обязанности мэра наукограда Циолковский будет Сергей Левицкий

Циолковский, Амурская область, , 15:30 — REGNUM Замминистра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурский области Сергей Левицкий назначен врио главы администрации наукограда Циолковский. Соответствующее решение депутаты городской думы Циолковского приняли 20 сентября.

По словам самого Левицкого, от нового назначения он ждет плодотворной работы на благо города, значимого не только для Амурской области, но и для всей России.

«Самая главная задача — сделать, чтобы он был достойным городом, чтобы люди здесь жили достойно и комфортно», — цитирует агентство «Амур.инфо» его слова.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на космодроме «Восточный» в Амурской области началось строительство стартового стола для ракеты «Ангара». Отмечается, что на космодроме идет строительство инфраструктуры для подготовки запусков ракет-носителей «Ангара», а также универсального стартового комплекса «Амур».

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