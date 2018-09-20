«Техмаш» представит в Баку боеприпасы, не имеющие аналогов в мире

Москва, , 15:28 — REGNUM Продукцию военного назначения, не имеющую аналогов в мире, представит концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») на Международной выставке оборонной промышленности «АДЕКС — 2018», сообщает 20 сентября пресс-служба предприятия.

В частности, на стенде концерна будут представлены снаряды к реактивной системе залпового огня «Град», ракеты для боевых операций фронтовой и армейской авиации, взрыватели для полевой и морской артиллерии.

Среди выставочных образцов — неуправляемый осколочно-фугасный реактивный снаряд 9М521 системы «Град» с головной частью повышенного могущества, предназначенный для поражения небронированной техники и бронетранспортеров в местах их сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км.

Также «Техмаш» представит неуправляемую авиационную ракету нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью и несколько видов взрывателей, в том числе УДВ-60 — для морских реактивных систем залпового огня.

Международная выставка оборонной промышленности ADEX проводится при поддержке и участии министерства оборонной промышленности Азербайджана. В 2018 году она пройдет с 25 по 27 сентября на территории центра выставок и конференций «Баку Экспо Центр». В ходе ADEX предполагается демонстрация техники сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота и внутренних войск.

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