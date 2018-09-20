В Ростове-на-Дону в очередной раз изучат пассажиропоток города

Ростов-на-Дону, , 15:27 — REGNUM Ростовские власти решили в очередной раз объявить о пересчёте пассажиров общественного транспорта. Обследовать пассажиропоток планируется в период с 24 сентября по 15 декабря текущего года. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 20 сентября.

Отмечается, что изучаться пассажиропоток будет осуществляться специалистами, которые будут опрашивать пассажиров при входе в транспортное средство и проверять наличие у пассажира документа на право бесплатного проезда или проездного билета.

«В связи с проводимым обследованием пассажиропотока пассажирам при входе в транспортное средство необходимо предъявить учётчику документ, удостоверяющий право бесплатного проезда на общественном транспорте, проездной билет и назвать к какой категории льготников он относится», — уточнили в городском департаменте транспорта.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростове-на-Дону был запущен пилотный проект, реализация которого позволит пересчитать пассажиров общественного транспорта. Учёт должен вестись с помощью разовых билетов, оснащённых QR-кодом. Пассажирам их должны выдавать водители.

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