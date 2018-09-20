Медведев назвал автопром и станкостроение перспективными для экспорта

Москва, , 15:20 — REGNUM Бюджет России предусматривает поддержку тех отраслей промышленности, где есть перспективы экспорта или импортозамещения. Об этом рассказал 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы предусмотрели поддержку наиболее перспективных отраслей промышленности, где высок потенциал расширения экспорта или замещения импорта на внутреннем рынке, — заявил он. — Это прежде всего автопром, выпуск средств производства, то есть станков и оборудования, по которым на 2019 год предусмотрено более чем четырёхкратное увеличение госфинансирования относительно 2018 года».

По словам Медведева, ряд мер поддержки предусмотрен и в других отраслях экономики. Например, в секторе промышленной инфраструктуры, в инновационных компаниях, фармацевтике, медицинской промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет России на следующий года станет профицитным. Это произойдет впервые с 2014 года. При этом ожидается рост экономики с 2021 года темпами более чем в 3%.