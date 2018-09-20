Рубль в рамках коррекции стремится к отметке 65

Москва, , 15:18 — REGNUM Рубль 20 сентября продолжил укрепляться почти до уровня 66 рублей за доллар США. Рост курса рубля продолжается уже больше недели. Этому способствует решение Банка России заморозить до конца года покупки валюты на открытом рынке в интересах Минфина и заявление о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в случае развития негативных сценариях на рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Сергей Борисов.

«Дополнительным фактором поддержки рубля стала стабилизация валют на рынках развивающихся стран и появления интереса инвесторов к их активам. Ослабление американского доллара на международном рынке также оказывает позитивное влияние на укрепление российской валюты. Уменьшение санкционной риторики со стороны США в адрес России отчасти успокаивает российский валютный рынок», — полагает эксперт.

Позитив для российской валюты идет и с рынка нефти, которая прочно удерживает позиции в диапазоне $77−80 за баррель. На фоне налогового периода в России вера игроков на рынке в возможное дополнительное укрепление рубля продолжает укрепляться.

«До конца недели укрепление будет продолжаться, и цена может достичь 65 рублей за доллар, где рубль может встретить сильное сопротивление на пути дальнейшего укрепления. Тем не менее, стабилизация курса рубля на этих отметках может быть временной. Весьма вероятно, что после достижения этих уровней, курс российской валюты вновь начнет снижаться», — считает Борисов.

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