Повышение тарифов ЖКХ в 2019 году пройдет на два этапа

Москва, , 15:14 — REGNUM Общий платеж за ЖКХ в России не вырастет в 2019 году более чем на 4%, причем индексация тарифов будет вводиться в два этапа: на 1,7% тарифы повысят с января 2019 года, а оставшаяся часть будет включена в платеж с 1 июля 2019 года. Об этом на заседании правительства России заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По словам главы ведомства, несмотря на повышение НДС со следующего года, Минэкономразвития РФ сохранило подход к индексации тарифов на уровне целевой инфляции — около 4%.

«Единственное изменение — предполагается индексацию тарифов ресурсоснабжающих организаций разбить на два этапа. Сделать повышение на 1,7% с 1 января 2019 года, а оставшуюся часть произвести с 1 июля», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что альтернативой индексации тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году являются снижение тарифов или перевод их в обязательные инвестиции.

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