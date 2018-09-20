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Медведев назвал демографию приоритетом бюджета

Экономика

Самый большой объём предусмотрен на поддержку демографии

Медведев назвал демографию приоритетом бюджета
Анри Руссо. Семья. 1889

Москва, 20 сентября 2018, 15:09 — REGNUM  Приоритетами бюджета на 2019 год станут демография, модернизация и инфраструктура, заявил 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы встроили в бюджет большой финансовый пакет для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Самый большой объём предусмотрен на поддержку демографии, понятно почему. Эти деньги дадут отдачу не только здесь и сейчас, но и позволят улучшить ситуацию в будущем. Главное, что они должны укрепить благосостояние людей, позволят развивать систему образования, дадут возможность детям вырасти образованными людьми. В нашу экономику придут профессиональные и активные граждане, которые будут участвовать в новых проектах», — сообщил о планах глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет России не только будет сбалансированным, но и вновь станет профицитным, чего не было с 2014 года. При этом с 2021 года ежегодным рост, по прогнозу, будет превышать 3%.

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Федеральный бюджет 2019-2021 гг
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