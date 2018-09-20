Правительство Танзании предоставляет безналоговый статус компаниям

Додома, , 17:52 — REGNUM В соответствии с новым распоряжением правительства Танзании многие местные компании получили безналоговый статус. Министр строительства, транспорта и связи Танзании Исаак Камвельве в интервью танзанийскому новостному изданию Habari Leo пояснил, что вследствие того, что предприниматели вкладывали значительную часть денег на выплату налогов, темпы реализации их проектов замедлялись.

«Правительство начало предоставлять безналоговый статус, так как налоги сильно мешали многим компаниям развиваться и претворять в жизнь различные проекты». — сказал министр.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, Камвельме недавно посетил строительство пограничных контрольно-пропускных пунктов в области Сингида. По его словам, в соответствии с совместным решением восточноафриканского сообщества процесс пересечения границ между странами должен быть ускорен. Поэтому строительство пограничных пунктов должно закончится как можно скорее, так как через пункты проезжают грузовые автомобили с товарами. Как считает министр, безналоговый статус должен сильно ускорить процесс строительства.

План строительства пограничных дорог длиной около 500 км и контрольно-пропускных пунктов также реализуется в трех районах: Вигваза, Маньони, Ньяканази, с целью избавиться от дорожных заторов на границах между странами.