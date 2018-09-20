В ФАС заявили, что в ситуацию с ростом цен на мясо вмешиваться не нужно

Москва, , 14:53 — REGNUM Необходимость вмешательства российского антимонопольного ведомства в ситуацию с ростом цен на мясо в РФ отсутствует. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

«Вмешательство ФАС в сложившуюся ситуацию с ростом цен на мясо отсутствует. Есть некоторые проблемы в отрасли, они скорее связаны с государственным регулированием», — отметили в ведомстве.

Также в ФАС сообщили, что в случае необходимости после анализа ситуации ведомством будут приняты «меры антимонопольного реагирования».

Напомним, ранее Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой рекомендовать ретейлерам перейти на более высокие цены на продукцию мясопереработки, а также отрегулировать ценообразование на мясное сырье.