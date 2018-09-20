В «Технодинамике» сообщили о выполнении обязательств по гособоронзаказу

Москва, , 14:51 — REGNUM Холдинг «Технодинамика» (входит в «Ростех») выполнил все обязательства перед министерством обороны России, предусмотренные государственным оборонным заказом, сообщает 20 сентября пресс-служба предприятия.

В частности, предприятия холдинга поставляли для нужд российской армии парашютно-бесплатформенные и парашютно-десантные системы, многопозиционные пусковые устройства для крылатых ракет большой дальности, а также вспомогательные силовые системы.

«Второй год подряд «Технодинамика» выполняет Гособоронозаказ с опережением сроков», — сообщил генеральный директор предприятия Игорь Насенков.

Отмечается, что в реализации контрактов по гособоронзаказу принимают участие все предприятия холдинга. В 2018 году особый вклад в этом направлении внесли АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина», АО «МПО им. И. Румянцева», АО «УАПО», АО «Электропривод», АО «УАП «Гидравлика» и АО «МКПК «Универсал».

Напомним, холдинг «Технодинамика» был создан в 2009 году. В его состав входят 35 российских заводов и НИИ авиационной и космической отраслей промышленности, в которых работает более 30 тысяч человек. Холдинг занимается разработкой, производством и послепродажным обслуживанием систем и агрегатов воздушных судов.

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