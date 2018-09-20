Медведев пообещал восстановление защиты экономики от внешних шоков

Москва, , 14:48 — REGNUM Россия полностью восстановит финансовую защиту бюджета, заявил 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«В следующем году (2019) мы фактически полностью восстановим финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла нам и в период первого мирового кризиса 2008−2009 годов, и в период с 2014 года, когда началась вторая волна кризиса и мы столкнулись с санкционным давлением», — сказал Медведев.

В правительстве ожидают, что к концу следующего, 2019 года объём Фонда национального благосостояния вновь достигнет максимального за всю историю его существования уровня.

«Объёмы ФНБ будут расти благодаря жёсткому бюджетному правилу, которое принято в прошлом году. Даже несмотря на достаточно высокие цены на энергоресурсы, которые мы имеем сейчас (по сравнению с тем, что было некоторое время назад), мы оставили цену отсечения на уровне 41,6 доллара за баррель нефти марки «Юралс», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет на следующий год впервые с 2014 года планируется профицитным. Экономические прогнозы ожидают рост российской экономики с 2021 года на уровне свыше 3%.