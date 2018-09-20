Медведев: бюджет станет профицитным впервые с 2014 года

Москва, , 14:31 — REGNUM Бюджет России на 2019 год станет профицитным, заявил 20 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Говоря о проекте бюджета, Медведев назвал его «не просто сбалансированным».

«Планируется, что он станет профицитным впервые с 2014 года. Объём государственного внешнего долга остаётся на относительно невысоком уровне. Доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне почти 20 трлн рублей, расходы — чуть более 18 трлн рублей», — сообщил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства рассматриваются экономические прогнозы на три и пять лет, к которым подошли «с осторожностью» из-за неблагоприятных экономических условий. При этом с 2021 года темпы экономического роста должны составить более 3%.