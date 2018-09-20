Четверг, 20 Сентября 2018 года
15:36:42 МСК

Медведев: бюджет станет профицитным впервые с 2014 года

Экономика

Объём государственного внешнего долга остаётся на невысоком уровне

Москва, 20 сентября 2018, 14:31 — REGNUM  Бюджет России на 2019 год станет профицитным, заявил 20 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Говоря о проекте бюджета, Медведев назвал его «не просто сбалансированным».

«Планируется, что он станет профицитным впервые с 2014 года. Объём государственного внешнего долга остаётся на относительно невысоком уровне. Доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне почти 20 трлн рублей, расходы — чуть более 18 трлн рублей», — сообщил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства рассматриваются экономические прогнозы на три и пять лет, к которым подошли «с осторожностью» из-за неблагоприятных экономических условий. При этом с 2021 года темпы экономического роста должны составить более 3%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Федеральный бюджет 2019-2021 гг
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить