Бангладеш начала импортировать сжиженный газ

Дакка, , 16:20 — REGNUM Правительство Бангладеш начало закупки сжиженного природного газа из-за границы, что дает ощутимые положительные результаты уже сейчас. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», с помощью плавучего терминала по приему импортируемого сжиженного природного газа в Махешкхали (г. Читтагонг) 18 августа в страну были поставлены 2,9 миллионов м3 сжиженного природного газа. Это был первый случай использования импортного сжиженного природного газа в истории Бангладеш.

В настоящее время объём поставляемого в Бангладеш сжиженного природного газа увеличился до 8,5 миллионов м3 в сутки, причем две трети этого объёма приходятся на «Импортирующую газовую компанию Карнафули», расположенную в г. Читтагонге. Ожидается, что в 2019 г. объём поставляемого в страну газа составит более 14 миллионов м3 в сутки.

По информации министерства энергетики и минеральных ресурсов Бангладеш, суточная потребность страны в газовом топливе составляет более 113 миллионов м3 ежесуточно, поэтому в будущем правительство планирует лишь наращивать объём закупок этого вида топлива.