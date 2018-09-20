Торговые войны и санкции угрожают экономике РФ — Медведев

Москва, , 14:25 — REGNUM Предстоящие шесть лет для экономики России, скорее всего, сложатся непросто, поскольку в мире все чаще случаются торговые войны и развивается политика протекционизма. Об этом заявил 20 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

По словам премьер-министра, при планировании на столь длительный срок нужно учитывать «ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках» и возможное расширение практики ведения торговых войн между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России намерено обсудить в том числе проект федерального бюджета на 2019−2021 годы.

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