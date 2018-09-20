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Министр экономики Македонии встретился с представителями Всемирного банка

Экономика

Министр экономики Македонии обсудил с представителями Всемирного банка предложения о поддержке в развитии энергетического потенциала страны и решении проблемы нехватки электрической энергии, а также возможности ее экспорта

Министр экономики Македонии встретился с представителями Всемирного банка
Иллюстрация: Minsvyaz.ru
Всемирный банк

Скопье, 20 сентября 2018, 15:18 — REGNUM  Министр экономики Македонии Крешник Бектеши встретился с представителями Всемирного банка в сфере энергетики. Обсуждались проекты, направленные на поддержку усилий этой страны по устойчивому развитию энергетического потенциала, восполнению нехватки электроэнергии в связи с ростом внутреннего потребления, а также возможности роста поставок электроэнергии в западно-балканские государства.

В заявлении министерства Экономики Македонии сообщается, что на встрече обсуждалось как введение новых энергетических проектов в стране, так и реабилитация уже существующих.

Областью, представляющей потенциальный интерес для представителей Всемирного банка, как сообщает албанское новостное агентство «Газета-экспресс», стало развитие рынков солнечной энергии. Группа всемирного банка по энергетике выразила готовность помочь правительству мобилизовать конкурентоспособные частные предприятия на солнечном рынке, поскольку подобные проекты уже продемонстрировали свою успешность в некоторых других странах.

Министр Бектеши выразил глубокую благодарность представителям Всемирного банка за готовность помочь Македонии, сотрудничая с энергетическим сектором министерства экономики республики.

Обе стороны выразили удовлетворение открывшимися возможностями дальнейшего углубления сотрудничества по конкретным проектам между энергетической группой Всемирного банка и Республикой Македония.

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Зарубежная хроника
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