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Медведев: темпы роста с 2021 года превысят 3%

Экономика

Рост за счет экспорта и жилищного строительства

Москва, 20 сентября 2018, 14:23 — REGNUM  Темпы экономического роста в России с 2021 года составят более 3%, заявил 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Минэкономразвития предполагает, что уже начиная с 2021 года ежегодные темпы экономического роста превысят 3%. Прежде всего — за счёт отраслей, где есть неплохой экспортный потенциал (это химическая и пищевая промышленность, машиностроение), а также за счёт развития инфраструктуры и жилищного строительства», — сказал Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании рассматривается два экономических прогноза — трехлетний и до 2024 года. По словам главы правительства, к их составлению применили «осторожных подход» из-за неблагоприятных макроэкономических условий.

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