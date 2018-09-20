Всемирный банк прогнозирует рост экономики Индонезии в 5,2%

Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Всемирный банк прогнозирует, что экономический рост Индонезии в течение 2018 года достигнет 5,2%, сообщает Antaranews.

«Экономический рост, как ожидается, достигнет 5,2% в этом году и 2019-м, и постепенно увеличится до 5,3% в 2020 году», — заявили во Всемирном банке.

Ожидается, что усиление внутреннего спроса в Индонезии будет оставаться движущей силой экономического роста. Между тем прогнозируется, что частное потребление будет продолжаться из-за стабильной инфляции, сильного рынка труда, а также снижения процентных ставок по кредитам.

С точки зрения инфляции, по оценкам Всемирного банка, в течение 2018 года инфляция в Индонезии достигнет 3,4% и 3,7% — в 2019 году. Для текущего счета прогнозируется дефицит в 2,4% ВВП в 2018 году и дефицит в 2,3% в 2019 году.

По данным Всемирного банка, несмотря на растущую глобальную неопределенность, перспективы для экономики Индонезии по-прежнему остаются положительными. Рост реального ВВП Индонезии достиг 5,3% во втором квартале 2018 года.

Напомним, министерство экономики Индонезии оценивало экономический рост страны в 5,14−5,21%.