На МЦК обновлен рекорд перевозки пассажиров

Москва, , 14:11 — REGNUM Рекордное число пассажиров перевезли поезда Московского центрального кольца (МЦК) за сутки 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Число перевезенных «Ласточками» пассажиров превысило 460,5 тыс. человек. Это на восемь тысяч пассажиров превышает предыдущий рекорд.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября электропоезда «Ласточка» перевезли более 452 тыс. пассажиров. Это значение стало максимальным с момента запуска кольца 10 сентября 2016 года.

Московское центральное кольцо, проходящее через 26 районов Москвы, сократило пассажиропоток на основных ветках метро, и в первую очередь Кольцевой линию, более чем на 15%.

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