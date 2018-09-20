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Госдума 24 октября обсудит проект федерального бюджета на 2019-2021 гг

Экономика

Парламентарии определяются с графиком бюджетного процесса

Госдума 24 октября обсудит проект федерального бюджета на 2019-2021 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
Бюджет

Москва, 20 сентября 2018, 14:08 — REGNUM  Проект федерального бюджета на 2019−2021 годы Госдума намерена обсудить в первом чтении 24 октября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Внесение пакета бюджетных инициатив ожидается до 1 октября.

«Второе чтение возможно состоится 14 ноября. Это в том числа в рамках регламента и графика, который мы для себя должны также определить… И третье чтение, скорее всего 20 ноября», — сообщил Володин.

Предполагается, что федеральный бюджет на 2019−2021 годы станет профицитным. Доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне почти 20 трлн рублей, расходы — чуть более 18 трлн рублей.

Читайте развитие сюжета: ГД определилась с графиком рассмотрения пакета бюджетных законопроектов

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Федеральный бюджет 2019-2021 гг
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