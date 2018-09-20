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Госдума направляет конфискованные средства коррупционеров в Пенсионный фонд

Экономика

Законопроект принят в первом чтении

Москва, 20 сентября 2018, 13:47 — REGNUM  Законопроект депутатов фракции «Единая Россия», направленный на зачисление средств, конфискованных у граждан-коррупционеров, в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР), Госдума приняла в первом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Речь идёт об изменении Бюджетного кодекса РФ. Авторы законопроекта предлагают установить, что все конфискованные в рамках борьбы с коррупцией средства следует зачислять в бюджет ПФР. Таким образом за их счёт можно будет в том числе решить вопрос повышения пенсионных выплат, так как средства будут направлены на выплату страховых пенсий гражданам РФ.

«Федеральное казначейство назвало сумму в 1 млрд 800 млн рублей», — заявил в ходе пленарного заседания первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Впрочем, по его словам, эта сумма условная, так как предугадать, сколько средств может быть конфисковано, сегодня нельзя.

Законопроект дополнит правительственную инициативу об изменениях параметров пенсионного законодательства в РФ. Речь идёт о пенсионной реформе, а именно об увеличении пенсионного возраста для граждан РФ. Все изменения предлагается ввести с 1 января 2019 года.

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Коррупция и борьба с ней
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