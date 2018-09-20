Медведев ожидает непростые для экономики годы

Москва, , 13:45 — REGNUM Начало шестилетнего цикла для экономики вряд ли будет простым, заявил 20 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он сообщил, что при составлении экономического прогноза был использован максимально осторожный подход.

«Это касается и цен на нефть, и роста валового внутреннего продукта, и других показателей. С чем это связано? Это, конечно, связано с неопределённостью. Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени — возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — сказал Медведев.

По словам премьера, выстраивать экономическую политику необходимо так, чтобы можно было развиваться в неблагоприятных условиях, и в то же время обеспечить устойчивое повышение уровня жизни.

На заседании правительства рассматривается сразу два прогноза — трехлетний и на более длительный период, до 2024 года.