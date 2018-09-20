В Тульской области для сохранения пенсионных льгот изменят семь законов

Тула, , 13:41 — REGNUM Комитет по социальной политике Тульской областной думы поддержал законопроект о сохранении региональных льгот для женщин, достигших 55 лет, мужчин — 60 лет, об этом сообщила 20 сентября пресс-служба облдумы.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Тульской области» был внесен четырьмя депутатами облдумы, в связи с разработкой и принятием федерального законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Федеральный законопроект предполагает, что ряд региональных льгот и мер социальной поддержки, назначение которых увязано с выходом на пенсию, согласно положениям действующих законов области, будут предоставляться в более поздние сроки. В связи с этим, для сохранения региональных льгот предлагается скорректировать региональное законодательство.

Проект закона предполагает предоставление в прежних размерах и объемах льгот по уплате транспортного налога и иных мер социальной поддержки для жителей, достигших соответственно 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, вне зависимости от факта назначения им пенсии в соответствии с федеральными законами.

«Предлагается внести изменения в семь законов Тульской области, — пояснила председатель комитета Ольга Зайцева. — Законодательные нормы, которые предлагается установить, вступят в силу с 1 января 2019 года и будут действовать до 1 января 2029 года, на время переходного периода до завершения преобразований в пенсионной системе Российской Федерации».

Комитет принял решение рекомендовать Тульской областной думе принять в первом чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Тульской области» и рассмотреть его в двух чтениях.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ инициировало увеличение пенсионного возраста. Первоначально предлагалось увеличить возраст для мужчин до 65 лет и женщин — до 63 лет. Впоследствии возрастной ценз для женского населения пересмотрели — до 60 лет. Позже президент Владимир Путин рекомендовал ввести понятие предпенсионного возраста и сохранить региональные льготы, действующие для пенсионеров, и для жителей, не вышедших на пенсию.