Четверг, 20 Сентября 2018 года
14:06:09 МСК

Медведев: 2019 год станет адаптацией к новым решениям для сложных шесть лет

Экономика

Учитывается сложная внешняя ситуация

Москва, 20 сентября 2018, 13:36 — REGNUM  Правительство РФ использует «максимально осторожный» подход к планам на предстоящие годы в сфере экономики.

«Подход, который мы использовали при составлении прогноза, максимально осторожный. Это касается и цен на нефть, и роста валового внутреннего продукта, и других показателей», — сказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

Меры связаны с неопределенностью, указал он.

«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым», — констатировал глава правительства.

Правительство в своих прогнозах и планах намерено учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления.

По словам Медведева, 2019 год «станет адаптацией к тем решениям, которые мы сейчас принимаем».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство намерено обсудить в том числе проект федерального бюджета на 2019−2021 годы.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев прогнозирует для экономики непростые шесть лет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить