Медведев: 2019 год станет адаптацией к новым решениям для сложных шесть лет

Москва, , 13:36 — REGNUM Правительство РФ использует «максимально осторожный» подход к планам на предстоящие годы в сфере экономики.

«Подход, который мы использовали при составлении прогноза, максимально осторожный. Это касается и цен на нефть, и роста валового внутреннего продукта, и других показателей», — сказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

Меры связаны с неопределенностью, указал он.

«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым», — констатировал глава правительства.

Правительство в своих прогнозах и планах намерено учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления.

По словам Медведева, 2019 год «станет адаптацией к тем решениям, которые мы сейчас принимаем».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство намерено обсудить в том числе проект федерального бюджета на 2019−2021 годы.

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