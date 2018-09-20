Проект реконструкции брянского аэропорта обойдется в 67 млн рублей

Брянск, , 13:29 — REGNUM Правительство Брянской области объявило открытый конкурс на разработку проекта реконструкции международного аэропорта «Брянск». Конкурсная документация была опубликована на сайте госзакупок, передает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM. Начальная стоимость контракта — 67,2 млн рублей.

Заявки от компаний будут приниматься до 9 октября. Проект должен быть готов не позднее 15 апреля 2019 года. Сама реконструкция должна пройти в 2019­­-2022 годах. При этом она должна состояться в условиях работающего аэропорта. Деньги на разработку проекта выделены из областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие международного аэропорта «Брянск».

ИА REGNUM напоминает, что 11 сентября на встрече губернатора Брянской области Александра Богомаза и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева обсуждался вопрос реконструкции аэропорта. Работы, по предварительным расчетам, обойдутся в миллиард рублей. Главой правительства было принято решение включить проект в программу господдержки, что позволит региону получить деньги на реконструкцию.

Отметим, что весной 2018 года в Брянске уже представляли проект реконструкции аэропорта. Тогда сообщалось, что стоимость только первого этапа составит 2,4 млрд рублей. В частности, региональные власти хотели отремонтировать аэродромный комплекс, включая взлетно-посадочную полосу, а на втором этапе — построить новый объект обслуживания пассажиров.

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