Власти Крыма: в Армянске удалось снизить концентрацию химвыбросов

Армянск, Крым, , 13:28 — REGNUM За последние четыре дня концентрация выброса в воздухе крымского города Армянска и села Перекоп уменьшилась. Об этом 20 сентября на совещании заявил крымский вице-премьер Юрий Гоцанюк. По его словам, ежедневный мониторинг атмосферы со стороны Роспотребнадзора, министерства природных ресурсов и экологии РК и Гидрометцентра проводится каждые шесть часов.

«По вчерашним результатам показатель не только ниже фонового показателя, но и в целом в пределах допустимой концентрации. Разумеется, важную роль здесь играет изменение погодных условий — количество выбросов снижается от понижения дневной и ночной температур», — отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что продолжается засыпка периметра кислотонакопителя предприятия «Крымский титан» специальными веществами.

«Также добавляем известковое молоко в коллекторы и в общий коллектор города Армянска, который осуществляет сброс сточных вод. То, что это приводит к снижению концентрации кислоты, подтвердила экспертиза, которая проводилась в Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского. Однако мы ожидаем окончательного заключения от официальных органов, в том числе от учёных научно-исследовательского института и Российской академии наук», — пояснил Гоцанюк.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о том, что власти республики рассмотрят вопрос перехода завода в собственность государства, если собственник «Крымского титана» самостоятельно не ликвидирует последствия загрязнения окружающей среды.

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