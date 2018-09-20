На развитие Северного Кавказа до 2021 года направят более 40 млрд рублей

Ставрополь, , 13:21 — REGNUM При формировании бюджета РФ на период с 2019 по 2021 годы запланировано направить на развитие Северного Кавказа более 40 млрд рублей. Денежные средства выделяются на реализацию госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года».

Как следует из пояснительной записки к проекту закона «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на эти цели планируется выделить округу в 2019 году 14,2 млрд рублей, в 2020 году — 13,6 млрд рублей, в 2021 году — 13,5 млрд рублей, пишет ТАСС.

В проекте документа также оговорено, что объем финансирования для субъектов СКФО, предусмотренный ранее законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», может быть изменен. Так, в 2019 году предполагается увеличение поступлений из федерального бюджета на 598,6 млн рублей. В 2020 году предложено уменьшить их на 1 млн рублей, а в 2021 году — на 82,7 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что показатели социально-экономического развития округа ниже среднероссийских. Необходимо предпринять меры для ускорения развития СКФО.

По словам Медведева, в 2017 году Северный Кавказ получил статус приоритетной территории. Однако пока работа по ускорению темпов развития округа ведется не на должном уровне.

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