Чиновный капитализм: бюджет на 2019-2021 годы и рост социального расслоения

Михаил Демурин, , 13:26 — REGNUM

Как сообщает РБК, ссылаясь на проект федерального бюджета, который был вынесен на рассмотрение на заседании правительства 20 сентября, в 2019—2021 годах правительство предполагает резко увеличить бюджетные ассигнования на «материальную мотивацию» чиновников. В общем за три года расходы на эти цели могут превысить 630 млрд рублей (138,6 млрд рублей в 2019 году; 208,9 млрд рублей в 2020 году и 284,4 млрд рублей в 2021 году). По цифрам на ближайшие два года наблюдается превышение сумм, заложенных в действующий бюджет, соответственно, на 39 млрд и 109 млрд рублей. И это при нынешней средней зарплате госслужащих в федеральных госорганах в 118,8 тыс. рублей!

Честно говоря, наглость такого предложения поражает. Ведь вносится оно в условиях, когда продолжаются бои вокруг проекта очевидно несправедливой пенсионной реформы, вызванной, как мотивирует свою позицию правительство, именно неспособностью государства найти средства на покрытие возрастающего дефицита Пенсионного фонда РФ. Но дефицит-то этот в 2017 году составил 220,43 млрд рублей! То есть цифры, планируемые ежегодно на увеличение «материальной мотивации чиновников», сопоставимы с ним и даже превышают его.

Основное объяснение этого решения сводится авторами проекта бюджета к необходимости выполнения августовского 2016 года указа президента Владимира Путина «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2016−2018 годы». Речь в нём шла о необходимости повышения престижа гражданской службы. Судя по предложению правительства, «престиж» понимается им сугубо как заинтересованность граждан России в том, чтобы пойти на госслужбу с целью улучшить своё материальное положение. Но кроме такого «престижа», есть ведь и авторитет, есть, наконец, уважение, которое должны испытывать к государственным служащим другие граждане нашей страны. Это, судя по всему, авторов проекта не беспокоит. Или они считают, что госслужащий достоин большего уважения уже только за то, что государство назначило ему большую зарплату?

А ведь именно настоящее уважение и настоящий авторитет являются главнейшей основой повышения реальной эффективности работы чиновников, о необходимости которой говорилось в соответствующих указаниях президента. Всё остальное к ним только прикладывается.

В каких же условиях правительство предполагает таким образом «повышать престиж» государственной службы?

О навязывании обществу пенсионной реформы мы уже сказали. Взглянем теперь на цифры Росстата, касающиеся реальных располагаемых доходов россиян, которые тоже цитируют сегодня все СМИ. По сравнению с июлем в августе 2018 года они снизились на 0,7%, а по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года снижение составило 0,9%.

Росстат пытается несколько подсластить эту пилюлю данными о том, что в январе-августе 2018 года среднемесячный уровень доходов населения вырос на 2,2% по сравнению с восемью месяцами предыдущего года и составил почти 31 тысячу рублей. А среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам августа достигла 41,14 тыс. рублей.

Что такое «среднемесячный уровень доходов» мы знаем. Помнится, приходилось сравнивать рост доходов в первой половине текущего года 24 российских миллиардеров и 24 российских пенсионеров. Оказалось, что богатство первых приросло на сумму, в 9 миллионов раз превышающую ту, на которую приросло «богатство» вторых. Понятно, что говорить иначе, чем о средних показателях, Росстату России в этих условиях сложно. Но и нам понятна вся условность средних цифр в современной России.

Что нас ждёт в ближайшие месяцы, понятно: рост инфляции (здесь цифры колеблются от 4% в оценках официальных ведомств до более 6% у независимых экспертов), более быстрый рост потребительских цен вследствие резкого ослабления рубля, подорожания топлива и повышения НДС.

Итак, надо ли в принципе повышать денежное содержание государственных служащих? Наверное, надо. Но делать это необходимо соразмерно социально-экономическим реалиям в стране, где прожиточный минимум на душу населения лишь немного превышает 10 тыс. рублей и не соответствует ничему, кроме идеологии правительства. Ниже этой черты у нас в стране официально находится около 20 млн человек, а при подсчёте на основе не только денежного, но и так называемого деприватизационного метода (то есть метода лишенности, недополучения гражданином различных социальных благ) — в полтора раза больше. Но спросим себя честно: а тот, кто имеет на свою жизнь меньше 15 тысяч рублей в месяц, не бедный?

Я упомянул идеологию. Да, всё более укрепляюсь во мнении, и проект бюджета на ближайшие три года — ещё один аргумент в пользу этого, что идеология правительства в нашей стране не только предполагает увеличение социального расслоения россиян, но и прямо работает на него.

Другими словами, мы пришли к ситуации, характерной для России на рубеже XIX и XX веков: существующая на недосягаемых и прочно отделяющих её от народа высотах бюрократия и наращивающая свои капиталы и эксплуатацию буржуазия — с одной стороны, и тот самый эксплуатируемый и беднеющий народ — с другой.

Высоты, как мы помним, оказались досягаемыми; народ «дотянулся» и до одних, и до других. А купленная за большие деньги лояльность не только высшего, но и среднего чиновничества ничего в итоге правящему режиму не дала. Разделённое царство не устояло.

Неужели напускаемые в мозги граждан России антисоветские пары настолько сильны, что затуманивают эту очевидную истину?