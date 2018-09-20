У клиентов МКБ проблемы. Банк извинился

Москва, , 13:36 — REGNUM Клиенты Московского кредитного банка взволнованы техническими сбоями, которые приводят к отсутствию доступа к услугам. Как сообщают соцсети и отраслевые сайты, проблемы у пользователей интернет-банка и сервиса МКБ-онлайн возникают уже несколько дней.

Сегодня, 20 сентября, банк разместил объявление о проведении регламентных работ.

«Приносим свои извинения», — говорится в сообщении.

В колл-центре клиентам предлагают следить за информацией на сайте.

Тем временем, в интернете клиенты выкладывают свои переживания:

«Ага, потерпите немного — всего лишь 4-й день проблем пошел…», — пишет Shurkec.

«Дозвонился. 13 мин ждал…

Сказали проблемы попробуют решить к 20 час. Я спросил вечером смогу получить деньги? Они типа лучше завтра днем», — skromnj.

Отметим, банк входит в так называемый «список Гаврилова», автор которого директор по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-капитал» Сергей Гаврилов предупреждал о возможных финансовых проблемах четырех частных банков — «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка.