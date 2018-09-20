От выбросов в Армянске до банкротства: дело компании «Титановые инвестиции»

Москва, , 13:11 — REGNUM Судьбу ООО «Титановые инвестиции», на чьем крымском филиале в Армянске произошёл выброс химических веществ, кредиторы решат 28 сентября 2018 года. На эту дату назначено первое собрание кредиторов компании, в рамках банкротного дела находящейся под наблюдением, срок которого завершился в конце августа 2018 года. На собрании кредиторы планируют заслушать отчет временного управляющего о финансовом состоянии должника, а также принять решение «о выборе процедуры банкротства и об обращении в Арбитражный суд города Москвы с соответствующим ходатайством», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в конце августа 2018 года из соцсетей стало известно, что в городе Армянске, где находится филиал ООО «Титановые инвестиции» с площадками по производству двуокиси титана и серной кислоты, произошел выброс неких химических веществ. Жители города жаловались на налёт и образование ржавчины буквально за одну ночь. Позднее выяснилось, что один из выбросов действительно произошёл из кислотонакопителя завода ООО, что привело к превышению концентрации вредных веществ в воздухе 4 сентября. Работу предприятия приостановили на две недели. Позднее из города эвакуировали детей, а с 14 сентября 2018 года в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации и заговорили о возвращении завода в госсобственность.

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Между тем собственник армянского завода — ООО «Титановые инвестиции», чьим филиалом он юридически является, на сегодня сам находится в довольно сложной финансовой ситуации. 28 сентября 2018 года на первом собрании кредиторы могут выбрать банкротство, тогда имущество предприятия попадет в конкурсную массу для удовлетворения требований кредиторов.

Напомним, ООО учредили в Москве в середине июня 2014 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Гендиректор — Александр Емелин, а единственный учредитель — ООО «Летан инвестментс лимитед» (Letan Investments Limited), созданное в июне 2007 года на Кипре. Есть сведения, что данное ООО выступает учредителем холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF International GmbH. По информации из открытых источников, Александр Емелин в 2000-х годах работал в одной из компаний украинского бизнесмена.

Иск с требованием признать ООО «Титановые инвестиции» банкротом был подан ПАО Банк ВТБ 28 ноября 2017 года. Сумма требований была позднее уточнена с учетом курса доллара США к рублю, составив 2 566 017 628,74 рубля, из которых 2 285 532 294,86 рубля — основной долг, 280 485 333,88 рубля — проценты. Должник попросил отсрочки для урегулирования вопроса, но, видимо, решить спор миром не удалось, и уже 20 февраля 2018 года суд, отклонив ходатайство ООО о прекращении производства по делу, ввёл наблюдение за ООО.

«Должник просит производство по делу прекратить ввиду того, что должник не получал денежных средств от заявителя; должник не является заемщиком по кредитному договору; условие о солидарной ответственности по кредитному договору является ничтожным, а также в связи с тем, что в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие размер задолженности ЧАО «ЮКРЕЙНИАН КЕМИКАЛ ПРОДАКТС», — отмечалось в материалах суда и уточнялось, что факт того, что «в соответствии с условиями кредитного соглашения ООО «Титановые инвестиции», также как ЧАО «ЮКРЕЙНИАН КЕМИКАЛ ПРОДАКТС», является заемщиком» подтвержден документально.

Остальные аргументы должника также суд отклонил, признав не подтвержденными документами.

Кредит, который стал основой для банкротного иска, был заключён 28 апреля 2015 года должником, истцом и упомянутой украинской ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс». По соглашению в период с 17 ноября по 18 декабря 2015 года заёмщику было выдано 39 700 000 долларов США, и предусмотрена солидарная ответственность. Погасить долг должны были не позднее 1 июня 2016 года, но ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» произвело лишь единичное погашение кредитной задолженности в части основного долга в размере 305 885,25 доллара США. Банк направил должнику претензию 16 мая 2017 года, но к моменту подачи банкротного иска долг не был погашен.

В отношении ООО «Титановые инвестиции», как компании, отвечающей за возвращение долга солидарно, было введено наблюдение до 21 августа 2018 года. Временным управляющим был назначен Василий Кузьменко, позднее компания пыталась отстранить его, но суд вернул ходатайство. Претензии банка-истца в размере свыше 2,5 млрд рублей внесли в реестр кредиторов.

Ввод процедуры ООО пыталось обжаловать, но в мае суд отклонил апелляционную жалобу, а кредиторы начали активно подавать ходатайства. Среди тех, кому оказалось должно общество, — ГУП РК «Крымэнерго» (включено в реестр с суммой свыше 457 млн рублей), ПАО «Крымский содовый завод» (свыше 6,5 млн рублей), ООО «Центр оптимальных технологий» (более 18,9 млн рублей), ООО «Титановая трейдинговая компания» (свыше 3,309 млрд рублей), ПАО «Концерн Стирол» (свыше 6,673 млрд рублей). И это далеко не все кредиторы, часть ходатайств будет рассмотрена после принятия решения о следующем этапе процедуры банкротства. В списке кредиторов и та самая украинская компания ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс», за чей кредит отвечает ООО. Она включена в реестр кредиторов с суммой 3042 808 824 рубля 79 копеек.

В августе 2018 года истец — Банк ВТБ попытался запретить проведение первого собрания кредиторов, пока он не обжалует включение в реестр требований ПАО «Концерн Стирол». Суд отказал в обеспечительных мерах.

13 сентября 2018 года суд также отклонил ходатайство временного управляющего об отложении первого собрания кредиторов пока не будет рассмотрена апелляционная жалоба о включении в реестр ПАО «Концерн Стирол» с суммой 6 673 174 332,3 рубля. Собрание состоится 28 сентября 2018 года, если не будет удовлетворено одно из четырёх поданных 18 сентября 2018 года ходатайств об его отложении.

18 октября 2018 года судом будет рассмотрена жалоба ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс», в которой оно просит отстранить временного управляющего от исполнения обязанностей.