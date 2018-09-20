«При высоких пенсиях можно было бы отменить часть льгот»

Магас, , 13:10 — REGNUM К повышению пенсионного возраста отношение отрицательное. Очень возмущает информация СМИ о том, что в России повысилась продолжительность жизни. Если взять Ингушетию, то никакого повышения продолжительность жизни не отмечается, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Ассамблеи народов Ингушетии, член Общественной палаты Республикаи Ингушетия Антонина Хасиева.

«Редко где в республике можно встретить старенькую бабушку или дедушку. Люди в возрасте 60 лет уже считаются самым старшим поколением, тех людей, которым 70−80 лет, не видно. Пенсионеры не беспокоятся о себе, они беспокоятся о будущих поколениях. Люди очень часто умирают и, если возраст продлевают до 60−65 лет, то ни просто не доживут до пенсионного возраста», — считает эксперт.

Кроме того, у граждан в 60−65 лет уже не такое крепкое здоровье для физического труда. Вызывает большие сомнения, смогут ли они и захотят ли переквалифицироваться на другие профессии. Прибавка к пенсии, которую обещают, скорее всего, не сможет обогнать инфляцию, то есть размер пенсий примерно окажется на том уровне, что и сейчас

«Никаких положительных моментов в пенсионной реформе не вижу. Поэтому категорически против повышения пенсионного возраста. Нужно платить пенсионерам высокую достойную пенсию, а они уже сам разберутся за что им платить — за ЖКХ, за проезд и т д. То есть при больших пенсиях можно было бы отменить часть льгот», — высказала свое мнение Хасиева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»