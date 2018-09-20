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ФАС о жалобах на цены на хлеб в Санкт-Петербурге: «Не поступали»

Экономика

От жителей Санкт-Петербурга не поступало жалоб на повышение цен на хлеб

Санкт-Петербург, 20 сентября 2018, 12:48 — REGNUM  С начала 2018 года в Санкт-Петербурге не выявлены жалобы на повышение цен на хлеб. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по городу.

«Заявления от граждан … не поступали», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ранее вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут и исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрий Востриков в статье газеты «Известия» сообщили о возможном увеличении розничных цен на хлеб, произведенный из пшеничной муки высшего сорта.

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Повышение цен на хлеб
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