ФАС о жалобах на цены на хлеб в Санкт-Петербурге: «Не поступали»

Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM С начала 2018 года в Санкт-Петербурге не выявлены жалобы на повышение цен на хлеб. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по городу.

«Заявления от граждан … не поступали», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ранее вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут и исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрий Востриков в статье газеты «Известия» сообщили о возможном увеличении розничных цен на хлеб, произведенный из пшеничной муки высшего сорта.

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