Воронеж: для площадки малого бизнеса в «Масловском» найден новый резидент

Воронеж, , 12:45 — REGNUM Третий резидент готов приступить к работе на территории индустриального парка «Масловский», где создана специальная инвестиционная площадка площадью 25 га для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщил департамент промышленности региона по итогам заседания специальной комиссии при ведомстве.

На заседании было одобрено размещение третьего резидента на инвестиционной площадке индустриального парка «Масловский» — малого предприятия ОАО «Автоген». Компания заявила о готовности реализовать проект «Модернизация и расширение производственной базы ОАО «Автоген» с общим объемом инвестиций 180 млн руб. Под него выделен участок площадью 2,8 га. После реализации проекта регион получит дополнительно 160 новых рабочих мест.

О необходимости привлекать для размещения производств на территории индустриального парка «Масловский» малые и средние предприятия ранее заявлял губернатор Александр Гусев. Для субъектов установлены следующие требования: ведение производственной деятельности, объем инвестиций не менее 50 млн. руб., создание (сохранение) не менее 20 рабочих мест.

Отметим, что первым резидентом стала МСП стала компания ООО «Карбофер Метсервис», заявившая реализацию проекта по созданию энергетического оборудования, вторым — ООО «Производственно-сервисный центр «Химагрегат», проект касается создания производства нефтехимического оборудования.