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Порошенко признал массовый отток населения Украины

Экономика

Более 3,2 млн украинских граждан трудятся за границей постоянно

Киев, 20 сентября 2018, 12:42 — REGNUM  Переселение граждан Украины за рубеж представляет серьезную проблему. Это признал украинский президент Петр Порошенко, выступая 20 сентября с ежегодным посланием в Верховной раде.

Эмиграция граждан из страны приобрела серьезные масштабы, заявил он. Порошенко отметил, что такой вызов встает перед всеми странами Восточной Европы, переживающими процесс евроинтеграции, ведь они встраиваются в европейский рынок труда.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал число украинцев, предпочитающих работать в других странах. Так, более 3,2 млн украинских граждан трудятся за границей постоянно, при этом в сезон выезжают на заработки до 9 млн человек.

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Социально-экономический кризис на Украине
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