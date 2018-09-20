Петербуржцы держат в банках в три раза больше, чем должны по кредитам

Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Средства физических лиц на банковских депозитах в Санкт-Петербурге, по состоянию на 1 августа 2018 года, почти в три раза превышают объем задолженности горожан по кредитам. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в Управлении по связям с общественностью Северо-Западного ГУ Банка России.

За семь первых месяцев текущего года объем банковских вкладов населения в Петербурге составил 2,049 трлн рублей, он вырос на 5% по отношению к тому же периоду 2017 года. При этом 74,6% от общего объема вкладов частных лиц номинированы в рублях.

Для сравнения: задолженность по банковским кредитам в Петербурге на ту же дату составила 699,4 млрд рублей.

Вклады физлиц составляют 56,9% от средств, привлеченных за январь — июль 2018 года кредитными организациями в Санкт-Петербурге. Объем депозитов юридических лиц по итогам семи месяцев 2018 года увеличился лишь на 2% и составил 587,6 млрд рублей.

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Как сообщалось ранее, жители Санкт-Петербурга за первое полугодие 2018 года получили в банках кредитов на общую сумму 346,9 млрд рублей. Это на 38,4% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

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