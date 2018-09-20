ГД ратифицировала соглашения о сотрудничестве РФ с Польшей и Латвией

Москва, , 12:33 — REGNUM Соглашения о финансировании программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша» и «Россия-Латвия» в 2014—2020 годах Госдума ратифицировала на пленарном заседании ИА REGNUM 20 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Программа «Россия-Польша» подразумевает совместные проекты в Калининградской области и некоторых территориях Польши. В случае программы «Россия-Латвия» речь идет о Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областей и, а также о некоторых регионах Латвии.

Реализация соглашений будет способствовать экономическому и социальному развитию приграничных субъектов, отмечают в правительстве. Кроме того, напоминают в правительстве, на программу сотрудничества не действуют антироссийские санкции.

Ранее РФ уже реализовала несколько успешных программ приграничного сотрудничества. Речь идет о программах «Литва — Польша — Россия» и «Эстония-Латвия-Россия» в 2007—2013 годах. Совместные проекты решали вопросы защиты окружающей среды, сохранения историко-культурного наследия, развития туризма и прочих отраслей. Соглашения положительно влияло на социально-экономическое развитие регионов РФ, считают в правительстве.

Согласно документам, российская сторона потратит на программу сотрудничества с Польшей около 20,8 млн евро, из которых 7,5 млн евро страна направит уже в 2018 году. На сотрудничество с Латвией РФ направит 7,9 млн евро. Между тем, финансовый вклад Евросоюза в программы будет выше российского почти в два раза.