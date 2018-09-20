«Прибыль российских банков продолжит сокращаться дальше»

Москва, , 12:29 — REGNUM Отечественные банки, как следует из материалов ЦБ РФ, смогли заработать с начала текущего года (с января по август включительно) всего лишь 901 млрд руб. Это на 9,6% меньше, чем за тот же период 2017 года. Причин для такого эффекта — несколько, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

«Во-первых, на финансовый результат кредитных организаций повлияли показатели «плохих» банков, которые проходят процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора. Во-вторых, возросли расходы на обеспечение работы кредитных организаций. В-третьих, увеличились остатки по счетам резервов на возможные потери. Так за 8 месяцев их прирост составил 11,1%», — отметил эксперт.

Не помогло банкам даже то, что они выдали больше кредитов. С учетом валютной переоценки уровень кредитования юридических лиц вырос на 8,3% до 32,684 трлн руб., физических лиц — на 14,1% до 13,893 трлн руб. Без учета валютного курса корпоративное кредитование за 8 месяцев 2018 г. выросло на 3,3%, розничное — на 14,0%.

«Что же ждёт российскую банковскую сферу в ближайшем будущем?! Существуют внутренние и внешние факторы риска для российских кредитных организаций», — считает Перекальский.

Внутренние» факторы — это рост стоимости заимствований для банков на внутреннем рынке, дальнейший рост расходов на обеспечение работы кредитных организаций, дальнейшее навязывание государством банкам несвойственных им контрольных функций, неизбежный рост требований к размеру резервов на возможные потери, высокая волатильность курса рубля, закредитованность одной части населения и падение платежеспособности другой, грядущее кредитное сжатие, рост невозвратов кредитов, снижение инвестиционной активности российских компаний и предпринимателей, возможная внутриполитическая нестабильность на фоне обострения нужды и бедствий широких масс населения и т.д.

Внешние факторы — возможность введения новых жёстких санкций со стороны США в ноябре-месяце, включая новые ограничения на расчёты в долларах США, невозможность получения относительно недорогих заёмных средств на внешнем рынке из-за режима санкций, геополитические риски и ряд других.

«Таким образом, по мере нарастания кризисных явлений как в отечественной экономике, так и в мировой, расходы российских банков будут расти, а доходы, напротив, снижаться, что неизбежно приведёт к дальнейшему сокращению прибыли», — высказал свою точку зрения эксперт.

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