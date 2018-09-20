Неуместно: о резком увеличении расходов на мотивацию госслужащих

Барнаул, , 12:31 — REGNUM Столь резкое увеличение бюджетных ассигнований на «материальную мотивацию» чиновников, обозначенное российским правительством в проекте федерального бюджета на 2019−2020 годы, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых считает неуместным.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение значительно увеличить бюджетные ассигнования на выплаты чиновникам, она напомнила, что обозначенные суммы (более 630 миллиардов рублей) сопоставимы с годовыми бюджетами пары десятков крупных российских городов.

«Истоки большинства существующих социально-экономических проблем не в низком качестве работы госслужащего, а в изъятии бюджетных средств из социального сектора, в отказе от поддержки и развития мелкого и среднего предпринимательства, в слабой государственной протекции российских товаров и так далее.

Если на санаторные путевки инвалидам выделяется средств в 10 раз меньше реальных потребностей, то, как бы мы ни стимулировали госслужащих Минздрава РФ, без волевого решения на более высоком уровне люди с ограниченными возможностями будут прозябать в этих очередях.

Думаю, истина посередине: уровень оплаты должен быть достойный. Мотивационная составляющая деятельности обязательна. Низкая зарплата в любом секторе — это прямой путь к потере квалифицированных кадров и к процветанию коррупции. Но, как я уже отметила, озвученные параметры расходов на эти нужды, на мой взгляд, завышены относительно степени остроты вопроса», — резюмировала барнаульский депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что правительство намерено резко увеличить расходы на мотивацию чиновников, сообщил РБК. Согласно правительственному проекту бюджета, в 2019 году на «материальную мотивацию» госаппарата планируется зарезервировать 138,6 млрд рублей, в 2020 году — 208,9 млрд рублей, а в 2021 году — уже 284,4 млрд рублей.

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