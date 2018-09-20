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Нефть тестирует ключевые уровни

Экономика

Не исключены попытки пробить уровни сопротивлений вверх

Нефть тестирует ключевые уровни
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 20 сентября 2018, 12:15 — REGNUM  Сырая нефть дорожает третий день подряд. Легкий американский сорт WTI обновил двухмесячный максимум и пытается закрепиться выше $71 за баррель. Североморская смесь Brent в очередной раз настойчиво приближается к уровню $80 за баррель. Участники рынка реагируют на очередное, уже пятое подряд, снижение запасов нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК ТелеТрейд Александр Егоров.

Влияние на рост цен оказывают ожидания сокращения экспорта из Ирана из-за американских санкций. 22−23 сентября в Алжире состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, результаты которой также находятся в фокусе внимания и могут оказать влияние на рынок из-за возможной корректировки прогнозов по добыче сырья на следующий период.

«Сегодня, 20 сентября, в течение дня нельзя исключать попытки пробить сформированные уровни сопротивлений вверх. В случае неудачи на рынке может реализоваться коррекция в направлении $77,80 и $69,60, но это всё же запасной сценарий», — полагает эксперт.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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