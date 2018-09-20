Рубль возвращается к более адекватным уровням

Москва, , 12:10 — REGNUM Укрепление рубля более чем на 5% с минимумов начала сентября выглядит, как закономерная коррекция после панических распродаж. Поддержку курсу национальной валюты оказывает и рост цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

«Чёрное золото вновь приблизилось к годовым максимумам на фоне сигналов, что страны ОПЕК не готовы компенсировать выпадающие объемы из-за санкций против Ирана, а также из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Нефтяные фьючерсы на сорт марки Brent на текущей недели подорожали на 2,7% и на открытии торгов в четверг находятся на уровне в $79,66 за баррель», — отметил эксперт.

Оптимизм рубля поддерживают вернувшиеся на внутренний валютный рынок экспортёры, покупающие рубль в преддверии начала налоговых выплат в бюджет. Жесткая риторика Центрального Банка в пресс-релизе по ставке и её косметический рост так же дали свои плоды.

«Главное опасение, что падение курса рубля дестабилизирует ситуацию на финансовом рынке, не оправдалось, а потому национальная валюта возвращается к более адекватным уровням и до конца торговой недели, вероятнее всего можно будет увидеть уровень в 66 рублей за доллар США», — считает Дядин.

Читайте также: Рубль переломил девальвационную тенденцию