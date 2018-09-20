Возобновлено финансирование последнего долгостроя «СУ-155» в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Финансирование достройки жилого комплекса «Новая Каменка» в Приморском районе Санкт-Петербурга возобновлено, сообщили 20 сентября в комитете по строительству города. Осталось достроить два корпуса этого ЖК, строительство которого приостанавливалось из-за несостоятельности ГК «СУ-155».

«Новая Каменка» — это несколько многоэтажных жилых домов эконом-класса. Их начали возводить в конце 2013 года, окончание стройки было запланировано на 4-й квартал квартал 2015 года. Застройщик жилого комплекса — АО «СК РосСтрой», входившая в «СУ-155», в 2015 году было признано банкротом. Инвестором достройки «Новой Каменки» выступил банк «Российский Капитал».

Как отмечают в комитете по строительству, в ходе совещания, проведенного на стройплощадке ЖК «Новая Каменка», представители застройщика проинформировали, что в ближайшие дни продолжится финансирование. Строительство корпусов 4 и 5 планируется завершить в IV квартале 2018 года.

Общий процент готовности на обоих корпусах составляет 91%. В числе незавершенных работ — монтаж вентиляционных шахт, внутреннее электроснабжение, монтаж лифтового оборудования и работы по благоустройству.

«Завершение строительства объектов ГК «СУ-155» находится на особом контроле Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по строительству», — отметили в Смольном.

Как сообщало ИА REGNUM, жилой комплекс «Каменка» в Приморском районе Санкт-Петербурга, возведение которого вела группа компаний «СУ-155», был достроен в 2017 году при помощи банка «Российский капитал» и содействии властей города.

Общее количество квартир в жилых комплексах «Каменка» и «Новая Каменка», которые строила ГК «СУ-155» — 6 823, их общая площадь — 294 тыс. кв.м.

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