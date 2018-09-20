«Ранний выход на пенсию многодетных матерей повысит рождаемость»

Магас, , 11:52 — REGNUM Проводить пенсионную реформу однозначно надо. Возможно, это надо было делать не так спонтанно и молниеносно, как это сделано правительством РФ. Нужно было постепенно подготовить населения к этому шагу. Но раз решение практически принято, необходимо реформу внедрять, заявил корреспонденту ИА REGNUM декан юридического факультета Ингушского государственного университета (ИНГУ), кандидат юридических наук, руководитель Общественной палаты Республики Ингушетия Мовлат-Гирей Дзагиев.

По его мнению, самое главное в пенсионной реформе, в частности для Ингушетии, предложение президента РФ Владимира Путина в отношении многодетных матерей. Женщины с тремя и более детьми имеют право раньше выходить на пенсию. Для республики это очень важно, потому что более половины семей многодетные, имеют трёх и более детей. Жителей Ингушетии это предложение главы государства очень устраивает. Ранний выход на пенсию многодетных матерей, может быть, простимулирует и другие регионы России, особенно территории Крайнего Севера, где отмечается крайне низкая рождаемость.

«К изменениям пенсионного законодательства надо отнестись спокойно, с пониманием. Власти делают правильные шаги, единственная ошибка — у правительства не было чёткого и ясного обоснования для широкого населения необходимости увеличения пенсионного возраста. Надо было постепенно подходить к этому вопросу. Пенсионная система должна перестать быть коррупционной. Есть ощущение, что коррупционность заложена в саму систему, поэтому её, конечно, нужно выправлять», — высказал свое мнение Дзагиев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»