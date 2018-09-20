Чиновников нужно поощрять рублем, но требовать от них эффективности

Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM За хорошую работу чиновников нужно поощрять, в том числе и материально, но их продвижение по служебной лестнице должно зависеть от конкретных результатов работы, а не только от лояльности к начальству, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 20 сентября, глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров, комментируя информацию о резком увеличении расходов на мотивацию чиновников.

Ранее РБК сообщило, что на материальную мотивацию государственных служащих (зарплаты и премии) в период с 2019 по 2021 год из федерального бюджета будет выделено порядка 630 млрд рублей. С 2020 года запланировано увеличение постоянной части денежного содержания чиновников. Расходы на материальную мотивацию вырастут со 100 млрд рублей в 2018 оду до 284 млрд рублей в 2021 году.

Я не против того, чтобы чиновников поощряли рублей. Хорошая работа должна хорошо оплачиваться.

Но есть еще один важный компонент, который сейчас не учитывается. Продвижение чиновников по служебной лестнице должно прямо зависеть от качества работы, а не только от лояльности к вышестоящему начальству.

Если перед чиновником поставили конкретную задачу и он ее выполнил, то он должен получать право и на повышение в должности, и на материальное поощрение. А если нет — то нет. Если таким образом дополнить «материальную мотивацию», это будет действительно эффективным.